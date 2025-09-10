Presentata a Ravenna la Final Four di Supercoppa LNP 2025 Old Wild West

La Sala Consiliare del Comune di Ravenna ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Final Four di Supercoppa LNP 2025 Old Wild West.

La manifestazione vede scendere in campo 8 formazioni tra quelle che hanno raggiunto i migliori risultati nella passata stagione in Serie A2 e Serie B Nazionale e daranno vita a tre giorni di gara, ospitati dal Pala “Mauro De Andrè”: venerdì 12 settembre le semifinali di A2, sabato 13 quelle di Serie B Nazionale, domenica 14 le due finali.

ALESSANDRO BARATTONI, sindaco di Ravenna

“Siamo felici di accogliere questo importante appuntamento che segna l’avvio ufficiale della stagione cestistica per i campionati di Serie A2 e B. Per la prima volta Ravenna ospita questa consolidata manifestazione che coinvolge piazze storiche del basket italiano. La nostra città crede molto nello sport e nei valori che l’attività sportiva veicola e, lo affermo anche come sindaco, assessore allo Sport ma anche come tifoso di pallacanestro, Ravenna non vede l’ora di assistere a questa emozionante tre giorni”.

RAFFAELE RICCIARDI, prefetto di Ravenna

“L’organizzazione della Supercoppa a Ravenna è una sfida, ma anche una grande opportunità. Ovviamente siamo consapevoli della rivalità sportiva tra le tifoserie delle squadre partecipanti, ma abbiamo avuto grande collaborazione da LNP e dalle Società; l’obiettivo è gestire l’evento al meglio, per evitare potenziali rischi per l’ordine pubblico. Vogliamo evidenziare l’aspetto sano delle tifoserie, che meritano di essere presenti e che rappresentano la parte bella della pallacanestro; questa Supercoppa può servire anche da test, per consentire anche in futuro eventi del genere in sicurezza”.

FRANCESCO MAIORANA, presidente Lega Nazionale Pallacanestro.

“Da parte mia, un ringraziamento al Comune di Ravenna, a partire dal sindaco Alessandro Barattoni, per l’ospitalità e la collaborazione offerta in tutta la fase di avvicinamento all’evento. La Supercoppa apre la nostra stagione, ne è il primo atto ufficiale e mette subito in palio un trofeo. Le partecipanti sono molto qualificate, tutte grandi protagoniste della scorsa stagione di A2 e B Nazionale. Che sia un evento ricco di qualità tecnica lo testimonia il fatto che 5 delle ultime 6 vincitrici della Supercoppa di A2 hanno poi partecipato al campionato di Serie A. Possiamo attenderci tre giornate di bella pallacanestro, con i primi indicatori per la stagione ed una presenza di un pubblico interessato a scoprire le nuove squadre, appassionato e corretto. Rappresentano i valori di LNP, che da sempre sottolineiamo negli incontri con le Istituzioni, testimoniando anche l’importante lavoro che i nostri Club svolgono sul territorio, stimolando la pratica sportiva nel rispetto delle regole, a beneficio del nostro movimento ma anche di tutta la comunità. Nello scambio virtuoso tra sport e sociale”.

GIORGIO BOTTARO, presidente LNP Servizi

“Come LNP Servizi, braccio operativo di Lega Nazionale Pallacanestro, siamo stimolati dalla scelta di Ravenna come sito ospitante per questa edizione della Supercoppa italiana di Serie A2 e B Nazionale. Il Palazzo Mauro De Andrè torna al basket, e noi cercheremo di metterlo nelle condizioni ideali per un appuntamento così significativo. Obiettivo: unire lo sport all’intrattenimento, con animazioni, spettacoli di ballo, musiche personalizzate all’ingresso scelte dalle squadre stesse. Portare una manifestazione di questo livello significa molto anche per il territorio locale: lavorano gli alberghi ed i ristoranti, sono coinvolte nell’organizzazione le aziende locali. Con grande attenzione anche alla biglietteria, con prezzi dedicati e particolarmente conveniente per le Società emiliano-romagnole. Uno sforzo, quello organizzativo di LNP, agevolato dalla disponibilità dell’Amministrazione locale, del Prefetto e della locale società cestistica, il Basket Ravenna”.

CALENDARIO

VENERDI’ 12 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE A2

Ore 17:00 UEB Gesteco Cividale-Unieuro Forlì

Ore 21:00 Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini

SABATO 13 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE B NAZIONALE

Ore 17:00 La T Tecnica Gema Montecatini-TAV Treviglio Brianza Basket

Ore 21:00 Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini

DOMENICA 14 SETTEMBRE – FINALI

Ore 17:30 – Serie B Nazionale

Ore 21:00 – Serie A2

BIGLIETTERIA

L’acquisto dei biglietti avviene unicamente sul canale web Ticketone https://www.ticketone.it/artist/lega nazionale-pallacanestro/ e presso i rivenditori autorizzati (l’elenco è disponibile sulla pagina Ticketone dedicata all’evento).

I biglietti saranno validi solo per la singola partita ed al termine del primo incontro si procederà allo svotamento dell’impianto. Con successiva riapertura per la seconda gara.

Non sono valide le tessere LNP, CONI, SIAE.

TRIBUNA POSTO UNICO INTERO € 15,00

TRIBUNA POSTO UNICO RIDOTTO UNDER 12 € 10,00

LINK https://sport.ticketone.it/catalog?promoter=90600805

Su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le biglietterie del palasport nei giorni dell’evento resteranno chiuse.

Per le gare di semifinale le vendite si chiuderanno alle ore 19:00 del giorno precedente la gara. Quindi alle 19:00 di giovedì 11 settembre per le semifinali di Serie A2; ed alle ore 19:00 di venerdì 12 per le semifinali di B Nazionale.

Per le gare di finale, la vendita è consentita fino alle ore 14:00 di domenica 14.

I biglietti per le due finali saranno messi in vendita a partire da 1 ora dal termine di ogni singola giornata di semifinale.

Presentandosi all’ingresso del Pala De Andrè, seguendo le indicazioni dei settori dedicati alle singole tifoserie, sarà verificata la corrispondenza tra il biglietto nominale ed il documento di identità.

IN TV

Tutte le 6 gare della Final Four di Supercoppa LNP 2025 Old Wild West saranno proposte in diretta integrale sulla piattaforma streaming LNP PASS per tutti gli abbonati al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

INFO

https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2025-old-wild…

Ravenna, 10 settembre 2025

Lega Nazionale Pallacanestro