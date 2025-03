Nella mattinata di ieri, martedì 28 maggio, è stato inaugurato presso il centro sportivo di Montecchio il cantiere della ConSums Arena, un’area polifunzionale idonea a ospitare attività sportive e scolastiche, così come manifestazioni agonistiche ed eventi ricreativi.

La cerimonia, che ha tenuto a battesimo il cantiere con il progetto illustrato nei particolari, ha visto la presenza del presidente del CONS, Gian Primo Giardi; il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini; Marino Albani, presidente della SUMS; i membri del Comitato Esecutivo del CONS e numerosi presidenti federali.

“Dopo un lungo percorso siamo giunti a questo momento, che rappresenta un grande traguardo per tutto il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e lo sport in generale – ha detto Gian Primo Giardi -. Siamo orgogliosi di poter realizzare un’opera che andrà non solo a favore della pratica sportiva, ma anche di tutta la popolazione”.

La tensostruttura, che viene realizzata in collaborazione con SUMS e FSGC, dovrebbe essere ultimata entro la fine del 2024. Per Marino Albani è importante “poter offrire al Paese un luogo dove poter fare attività sociali e non solo, per questo la SUMS ha da subito appoggiato l’iniziativa”.

Marco Tura, vertice della FSGC, ha rimarcato l’importanza “di sostenere i progetti a valenza sociale e sportiva, riconoscendo nella struttura un luogo di aggregazione e sviluppo di nuovi rapporti”.

