Previsioni meteo natalizie: clima mite in Italia con cambiamenti attesi per la fine dell’anno

Mentre l’Italia si appresta a festeggiare il Natale e Santo Stefano, le previsioni meteo indicano un clima insolitamente mite per queste festività. Tuttavia, un cambiamento è atteso verso la fine dell’anno, con la possibilità di un profondo ciclone che potrebbe influenzare le celebrazioni di San Silvestro.”

Secondo l’esperto meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it, l’anticiclone porterà temperature più elevate del solito durante il periodo natalizio. In particolare, le regioni montane potrebbero sperimentare temperature fino a 8 gradi superiori alla media stagionale. Tuttavia, zone con cieli più coperti manterranno temperature nella media o leggermente inferiori.

Per quanto riguarda la notte di San Silvestro, le previsioni meteo attuali suggeriscono l’arrivo di un ciclone che potrebbe portare piogge intense e nevicate sulle montagne italiane. Questa tendenza dovrà essere confermata con ulteriori aggiornamenti nei giorni a venire.

Nei prossimi giorni, venti forti continueranno a soffiare sulle Alpi e localmente sulla Pianura Padana e in Sardegna, ma si prevede un’attenuazione generale dei venti. L’anticiclone africano, che ha già influenzato il clima italiano negli anni passati, porterà stabilità atmosferica ma non necessariamente cieli sereni in tutto il paese. Mentre il versante adriatico e le Alpi godranno di sole, il lato tirrenico e i fondivalle potrebbero rimanere più grigi.