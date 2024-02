Previsti da agosto lavori per 20 milioni per migliorare la linea ferroviaria fra Ravenna e Castelbolognese

Il viaggio in treno da Bologna a Ravenna si è trasformato in un calvario per i pendolari, a causa di cancellazioni e ritardi continui. Il tratto Castelbolognese-Ravenna non dispone ancora del doppio binario e l’alluvione dello scorso maggio ha ulteriormente peggiorato la situazione. Il Comune di Ravenna e la Regione hanno incontrato Rfi e Trenitalia-Tper per ottenere alcuni impegni, tra cui la creazione di una “task force” per gestire la comunicazione durante i disservizi e la riprogrammazione degli orari di alcune corse. Sono previsti da agosto lavori per 20 milioni di euro che coinvolgono 24 chilometri di tratta e altri miglioramenti per tornare all’efficienza pre alluvione. Resta attiva la richiesta di interventi tecnologici per aumentare la velocità dei treni merci e per migliorare i passaggi a livello. I pendolari chiedono più impegno per ottenere il doppio binario e migliorare l’infrastruttura e la gestione della ferrovia.