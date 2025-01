Prima edizione per l’Info Day dell’Università di San Marino, alla scoperta dei corsi di laurea triennali e magistrali

Mercoledì 3 luglio un’opportunità per visitare le sedi, fare domande, conoscere i docenti e chi è già iscritto

Una serie di tour, previsti in due diverse fasce orarie, per scoprire gli otto corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Questa la principale opportunità offerta dall’Info Day, con il quale l’Ateneo sammarinese accompagnerà i partecipanti in un totale di 16 visite guidate durante le quali verranno fornite informazioni utili e risconti diretti da parte di docenti e studenti già iscritti, pronti a rispondere alle domande dei visitatori.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è rivolta in particolare a chi ha concluso le scuole superiori ed è ancora indeciso sul proprio percorso universitario: in questo senso, i cinque programmi triennali previsti riguardano Comunicazione e Digital Media, Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio.

Per chi sta concludendo invece il triennio universitario e cerca la magistrale giusta, sono a disposizione i percorsi in Interaction & Experience Design, Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile, con focus sull’antisismica e la sostenibilità ambientale.

I corsi in Design e in Comunicazione e Digital Media accoglieranno gli interessati nelle sedi del centro storico di San Marino, in contrada Omerelli 20 e in viale Onofri 87: nei diversi spazi visiteranno laboratori, aule e biblioteche, oltre ad aree che ospitano stampanti 3D e altri strumenti per la lavorazione di legno, ceramiche e ulteriori materiali. Per quanto riguarda Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio, porte aperte in via Consiglio dei Sessanta 99, a Dogana.

Le visite sono in programma alle ore 10:30 e 14:30. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando un modulo disponibile online sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “eventi” alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.