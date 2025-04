Primavera a Verucchio. Storia, sapori e divertimento per tutta la famiglia

Verucchio. Con l’arrivo della bella stagione, la Rocca Malatestiana e il Museo Civico Archeologico di Verucchio aprono le loro porte a iniziative speciali che invitano a scoprire il borgo in tutta la sua bellezza: Rocca Noir, picnic sullo spalto, la nuova visita guidata “Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni”, degustazioni in grotta e un evento esclusivo in occasione della Notte Europea dei Musei.

Venerdì 18 aprile alle ore 21 torna Rocca Noir, la visita a lume di candela alla Rocca del Sasso. Nell’ombra e nell’oscurità della Rocca una guida, illuminata unicamente dalla luce del candelabro, accompagna i visitatori alla scoperta dei misteri e delle leggende di questa fortezza.

Domenica 20 e 27 aprile continuano le visite della domenica in Rocca e al Museo.

Alle ore 10 è in programma “Racconti dall’aldilà”, una visita guidata all’interno del Museo Archeologico alla scoperta della civiltà villanoviana che si insediò a Verucchio all’incirca tremila anni fa.

Alle ore 11.30 è prevista “Tra cielo e pietra: la Rocca del Sasso e il dominio dei Malatesta”, una visita guidata alla scoperta di una delle fortificazioni meglio conservate della dinastia malatestiana dell’intera vallata. La guida accompagna i visitatori nelle varie sale della Rocca, ancora oggi interamente visitabile, dai seminterrati fino alla stupenda terrazza panoramica sulla vetta del mastio che si affaccia su chilometri di costa e di colline, dal promontorio di Gabicce ai monti dell’Alta Valmarecchia.

Lunedì 21 aprile alle ore 10 è in programma “Antiche Civiltà & Wine Experience”, un mix perfetto che abbina il fascino della storia e dell’archeologia a prodotti tipici e vini locali con degustazione all’interno delle suggestive grotte dell’Oste del Castello.

La Direttrice del Museo Archeologico, Cristina Giovagnetti, accompagna i partecipanti in una visita appassionante alla scoperta dei tesori dell’antica civiltà villanoviana custoditi nel museo. Un’occasione unica per approfondire lo sviluppo di una delle civiltà più avanzate della penisola, documentato da decenni di scavi che hanno riportato alla luce centinaia di oggetti di inestimabile valore. A seguire, i partecipanti possono deliziare il palato con una raffinata degustazione di vini e prodotti locali nelle suggestive grotte del ristorante Al Mastin Vecchio, in collaborazione con l’Oste del Castello Wellness & Bike Hotel.

Venerdì 25 aprile, giovedì 1° maggio e lunedì 2 giugno alle ore 11.30 alla Rocca Malatestiana di Verucchio è in programma “Sigismondo e Federico. Magnifici signori, perfidi tiranni“, un coinvolgente racconto tra le sale della Rocca per scoprire luci e ombre di due figure iconiche del Rinascimento: Sigismondo Malatesta e Federico da Montefeltro. Alle ore 12.30 è possibile gustare un delizioso picnic sullo spalto della Rocca preparato da Kiss my Piada’s Verucchio. Nel pomeriggio, alle ore 15, tornano i laboratori creativi per tutta la famiglia, ogni giorno con un tema diverso.

Venerdì 25 aprile è in programma “Diventiamo miniatori”, un laboratorio per grandi e piccini per scoprire l’antica arte della miniatura e realizzare una preziosa pagina di codice miniato medievale.

Giovedì 1° maggio è previsto “Esploriamo il mondo del bestiario medievale”, un laboratorio ludico-educativo per immergersi nell’universo fantastico dei bestiari medievali, pieno di creature mitologiche, fino a realizzarne una nuova versione di bestiario.

Lunedì 2 giugno è in programma “Creiamo il nostro stendardo personalizzato”, un laboratorio per liberare la fantasia e realizzare uno stendardo unico, simbolo di identità e creatività.

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 17 maggio dalle ore 20.30 fino a mezzanotte, il Museo Archeologico di Verucchio propone un’esperienza serale speciale dedicata ai più giovani: un’avventura tra gioco, scoperta e creatività. I piccoli esploratori sono invitati a vestire i panni di veri e propri detective del passato, impegnati in una caccia ai reperti nascosti tra le vetrine del museo. La serata si conclude con un laboratorio creativo dedicato al mosaico, durante il quale i partecipanti possono realizzare la propria opera d’arte utilizzando materiali naturali.

Una bellissima occasione per i più piccoli per vivere il museo in un’atmosfera nuova, divertente e affascinante.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione della Rocca Malatestiana e del Museo Archeologico di Verucchio.

Per maggiori informazioni:

0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net

www.amaparco.it