Primavera femminile e U15 chiudono col sorriso, buona la prima di coppa per U15 e U14 Provinciali 

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze della Primavera si congedano dal campionato conquistando la seconda vittoria consecutiva. Contro il Bologna finisce 3-2: apre all’11’ De Marsico, cui Adani replica nel giro di appena tre minuti. Al 21’ Ricci si vede sventolare davanti il cartellino rosso per le proteste successive al fallo da rigore da lei stessa commesso: dal dischetto, Iorio trasforma. Al 36’ ne viene fischiato un altro, di penalty, ma stavolta contro la San Marino Academy: Gallesio vince il duello con Paganelli e mantiene le Titane avanti di un gol – oltre che di una giocatrice. La prima frazione si chiude con il 3-1 di Primavera. Ad un quarto d’ora dal termine, Adani fa doppietta e riporta sotto un Bologna che, nel recupero, ritrova la parità numerica per il secondo giallo comminato a Benatti. Niente che però muti le sorti dell’incontro: le ragazze di Piva chiudono il campionato da terze classificate del Girone B alle spalle di Cesena (promosso) e Lazio. Finale di percorso – per meglio dire, di questa parte del percorso – molto felice anche nel caso delle Under 17, che stravincono la sfida con lo Juventus Club Parma e salgono a sei vittorie consecutive. C’era da blindare il terzo posto e la missione riesce perfettamente alle ragazze di Zaghini, che iniziano a scrivere il 7-0 al 12’ con Gambuti, subito raggiunta nel tabellino da Pitonzo. La stessa Gambuti è la firmataria anche del 3-0, che matura alla mezz’ora, mentre nella ripresa pensano Padovani (doppietta) e Bianchi, oltre ad un autogol avversario, a completare lo score. Under 17 che ora si proiettano alla post season, mentre le Under 15 hanno ancora un paio di partite davanti a sè (la prima di esse dopodomani, contro il Rimini) prima di considerare conclusa la regular. La sfida contro il Rimini (Faetano, ore 17:30) sarà una sorta di spareggio, se è vero che le due formazioni sono appaiate al terzo gradino della classifica, entrambe con 24 punti totalizzati (sui 30 disponibili). Ieri, le giovanissime Titane di Argilli hanno superato il Vecchiazzano per 5-0. E se i gol sono cinque, le marcatrici soltanto due: Castello ha messo la partita in discesa con una tripletta, poi ha pensato Magalotti (doppietta) a completare l’opera.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Capolinea di campionato per tutte e tre le formazioni nazionali, ad eccezione della Primavera, che già si era congedata dalla stagione agonistica 2024-25. Gli Under 17 hanno chiuso il percorso con una sconfitta di misura in casa della Vis Pesaro, che si è fatta bastare la rete di Schirliu e che non ha pagato l’espulsione di Antonelli poco prima dell’ora di gioco. Sconfitta che è costata purtroppo ai ragazzi di Di Maio il doppio sorpasso di Union Clodiense e, appunto, Vis Pesaro. Stesso risultato, ma di segno favorevole alla San Marino Academy, nella sfida Under 15. Qui è stato Nicolini il mattatore del pomeriggio: il gol del numero 9 biancoazzurro è arrivato al 52’, esattamente due giri di lancetta prima che la Vis rimanesse in dieci per il doppio giallo comminato a Rossi. Il successo ha permesso ai ragazzi di Vanni di operare un doppio sorpasso all’ultima curva del tracciato, lasciandosi alle spalle Arzignano e Legnago Salus. Non chiudono invece con il pieno sorriso gli Under 16, che fanno 2-2 con il fanalino Lucchese. Grande protagonista dell’incontro è Marra, che grazie alla doppietta messa a segno a Fiorentino chiude in vetta alla classifica dei marcatori del Girone B con 18 centri complessivi. Però nella sua partita c’è anche un calcio di rigore parato dal portiere della Lucchese, De Gregorio, al minuto 17’, ossia quando lo stesso Marra era già entrato a referto per rispondere al vantaggio toscano firmato Giordani. Nella ripresa, Marchi riporta avanti la formazione ospite, ma pensa nuovamente Marra a stabilire il nuovo – e definitivo – equilibrio.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

A Fiorentino era in programma anche il play-off del campionato interprovinciale Under 16, ma il C.R.E.R., certificata la mancanza di alcuni dei requisiti fondamentali per l’eleggibilità della San Marino Academy alla post season, ha estromesso all’ultimo momento la formazione di Frino, annullando la sfida che i giovani Titani avrebbero dovuto disputare sabato contro il Frutteti. Comunque per loro il riposo è durato poco, perché questo pomeriggio sono scesi in campo contro il Morciano per la prima giornata della coppa di categoria. Prima giornata di coppa che ha fatto molto felici le formazioni Under 15 di Baschetti e Under 14 di Valentini, entrambe vincenti, anche se con modalità differenti. I più giovani, impegnati a Montegiardino, hanno deciso di non correre rischi di sorta: il primo tempo si è chiuso 3-0, con reti di Petreti (doppietta) e Riciputi. Nella ripresa Petreti ha pensato bene di gonfiare la porta del Città di Cattolica per altre due volte; a lui si sono aggiunti Rossi, Munoz e Cika, mentre per gli ospiti le due reti messe a referto recano le firme di Balducci (7-1) e Radulovic – per il definitivo 8-2. Molto più sul filo di lana, invece, la vittoria degli Under 15 Provinciali. Guerra colpisce il River Delfini al 20’, Lotti pareggia al 41’. Il gol che fa saltare il banco al campo Ina Casa lo mette a segno Bonifazi in piena zona Cesarini. Sarà di scena per il debutto in coppa anche l’Under 14 di Piselli: non più a Fiorentino, come da programmi della settimana scorsa, ma in casa dell’Accademia Marignanese, come da calendario originale. Palla al centro alle 16:30 di domani. Ieri gli Under 17 Provinciali hanno disputato la penultima gara di campionato contro la Promosport. Il successo dei ragazzi di Venerucci è stato netto: 6-0, con reti di Casadei (doppietta), Mularoni, Mattei (doppietta) e Grana. Sul 3-0, Biordi aveva spedito a lato un calcio di rigore.

Campionato Primavera 2, 21. giornata | San Marino Academy – Bologna 3-2

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio, Fabbri (55’ Giannotti), Spataro (77’ Carli), Lombardi, Paolini, De Marsico, Primavera, Yazici, Iorio (68’ Ceppari), Terenzi (77’ Pitonzo), D’Aguì (55’ Benatti)

A disposizione: Forcellini

Allenatore: Giacomo Piva

+

BOLOGNA

Bedeschi, Bartolini, Clausi (82’ Sciarretta), Baccarini, Ricci, Paganelli, Cataldo (63’ Pedrini), Benedetti, M. Ciamponi (69’ Gabrielli), Marchi (46’ Gasitu), Adani (82’ Nanni)

A disposizione: A. Ciamponi, Castellani, Leoni, Tarozzi

Allenatore: Dario Di Donato

Arbitro: Lorenzo Moretti di Cesena

Assistenti: Luca Angelini e Federico Corbelli di Rimini

Ammoniti: Terenzi, Benatti

Espulsi: Ricci (rosso diretto), Benatti (doppio giallo)

Marcatori: 11’ De Marsico, 14’ e 76’ Adani, 22’ rig. Iorio, 42’ Primavera

Note: al 36’ Gallesio para un calcio di rigore a Paganelli

Campionato Under 17 Serie C, 30. giornata | Vis Pesaro – San Marino Academy 1-0

VIS PESARO

Tatò, Branchesi, Cataudella (60’ Rossi), Fraternale, Panzieri, Pascucci, Santilli (46’ Massi), Ciattaglia (72’ Gozzi), Schirliu, Antonelli, Salati (46’ Cacciari)

A disposizione: Ferri, Cometa, Cornacchione, Desimoni, Musella

Allenatore: Vincenzo Varriale

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci, Delvecchio (69’ Guidi), Baiardi (78’ Zavoli), Pennacchini (51’ Deronjic), Montali, Mirchev, Colombini (69’ Molinari), Arcangeli, S. Tamagnini, Meloni, Cavallo (51’ Grandoni)

A disposizione: Conti, N. Tamagnini, Markaj, Raschi

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Emanuele Sacco di Macerata

Assistenti: Steven Terrenzi di Pescara, Daniele Cordella di Pesaro

Ammoniti: Baiardi, Panzieri, Zavoli

Espulsi: Antonelli (rosso diretto)

Marcatori: 41’ Schirliu

Campionato Under 16 Serie C, 26. giornata | San Marino Academy – Lucchese 2-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Giuccioli, Balsimelli (65’ Guidi), Tombini, Stefani, Zavoli (50’ Pala), Valentini (50’ Carloni), Cervellini, Marra, Ciacci (65’ Pari), Massenzio (50’ Raschi)

A disposizione: Sami, Berardi, Cika, Muccioli

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

LUCCHESE

De Gregorio (80’ Mori), Eulitte (41’ Piazza), Ceragioli, Branchetti, Graessel (50’ Caporale), Palmieri, Marchi, Giordani, Onorato (41’ Vassallo), Madda (50’ Fanucchi), Romani (60’ Poli)

Allenatore: Gian Luca Peselli

Arbitro: Alessandra Melloni di Ravenna

Assistenti: Julia Keltoum Jdia e Giulia Alberani di Ravenna

Ammoniti: Ciacci, Marra

Marcatori: 8’ Giordani, 14’ e 75’ Marra, 67’ Marchi

Note: al 17’ De Gregorio para un calcio di rigore a Marra

Campionato Under 15 Serie C, 30. giornata Vis Pesaro – San Marino Academy 0-1

VIS PESARO

Ragni, Montanaro (66’ Volpi), Rossi, Vacchetta, Di Donna (59’ Capecci), Magnoni, Buscaglia (26’ Marcaccini), Ramaioli (59’ Priev), Candieracci (77’ Diotalevi), Di Francesco (59’ Bressan), Severini (77’ Iri)

A disposizione: Nasoni, Delmonte

Allenatore: Matteo Crisantemi

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti, Piergiacomi, Frulli, Mazza, Prendi, M. Ceccoli, Shehi (69’ Angelini), A. Ceccoli, Nicolini (80’ Lepri), Ionni (80’ Renzi), Taini (60’ Achilli)

A disposizione: Azzouine, Borgelli, Gasperoni

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Francesco Nicoletti di Macerata

Assistenti: Alessio Cantarini di Macerata, Matteo Varagona di Ancona

Ammoniti: Rossi, Severini

Espulsi: Rossi (doppio giallo)

Marcatori: 52’ Nicolini

Ufficio Stampa