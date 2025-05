“Primi passi da genitori”: l’evento gratuito di Chicco Chicco al San Marino Outlet Experience – venerdì 30 maggio alle 14

Diventare genitori è un’emozione forte, spesso accompagnata da tante domande. Come prepararsi all’arrivo del proprio bambino? Quali sono i gesti giusti nei primi giorni? E come affrontare dubbi e insicurezze con più consapevolezza?

Per rispondere a queste domande nasce “Primi passi da genitori”, l’incontro gratuito promosso da Chicco San Marino con il supporto dell’Ostetrica del Chicco Research Center, in programma per venerdì 30 maggio 2025 alle ore 14:00, presso la Prestige Lounge del San Marino Outlet Experience.

Un’occasione speciale pensata per tutti i futuri genitori che desiderano prepararsi con maggiore serenità e sicurezza al momento dell’arrivo del proprio bambino. Durante l’incontro si parlerà di emozioni, ascolto, accoglienza, ma anche di aspetti pratici e quotidiani, fondamentali nei primi momenti insieme al neonato.

L’incontro è gratuito, ma i posti sono limitati: è possibile prenotarsi tramite il link ufficiale:

https://buytickets.at/formazione/1692790

Luogo: Chicco San Marino – Prestige Lounge, San Marino Outlet Experience

Data: venerdì 30 maggio 2025

Orario: dalle 14:00 alle 15:00

Prenotazione obbligatoria