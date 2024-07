Primo daspo urbano emesso dalla Polizia Locale di Cesena. Destinatario un 38enne tunisino ubriaco

Ieri pomeriggio a Cesena è stato emesso il primo daspo urbano dalla Polizia locale nei confronti di un uomo tunisino di 38 anni trovato ubriaco nel parco “Giardino 11 settembre 2001”. Questa zona è stata identificata come particolarmente sensibile e soggetta a particolare tutela per prevenire situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana. L’uomo è già stato fermato in passato per comportamenti illeciti e consumazione di stupefacenti. L’Assessore alla Sicurezza Luca Ferrini ha sottolineato l’importanza del controllo capillare delle aree dove si concentrano soggetti dediti a comportamenti devianti per prevenire e contenere fenomeni negativi.