Primo podio per la neonata San Marino Athletics Academy alla Dogs&Run che si è svolta a Ravenna

Esordio con il botto per la neonata San Marino Athletics Academy alla Dogs&Run che si è svolta a Ravenna. Dal Pala de André ha preso il via, sabato 11 novembre, la maratonina a sei zampe con oltre 300 partecipanti. Erano presenti tre binomi sammarinesi, tutti all’esordio in questa disciplina del canicross. I primi a tagliare il traguardo, dopo 2.4 km corsi tutti d’un fiato, sono Emma&Icy (border collie di 6 anni), accompagnati da Paola, seguiti da Ruggero&Lucky (metticcio di 1 anno). Arriverà con il gruppo degli inseguitori, il binomio Martina&Cleo (labrador di 6 anni), accompagnate da Sofia. “Ho accolto con piacere l’invito di Laura Spada, che porta avanti il progetto Corrinzolando, ovvero pet therapy e corsa insieme verso la felicità, dando così la possibilità ai miei atleti di provare la corsa con il cane. Emma e Martina, rispettivamente 10 e 9 anni, si sono comportate benissimo, riuscendo a tenere un buon ritmo. Ruggero, molto competitivo, è partito come un fulmine con il suo Lucky ed ha pasticciato con la linea. La prossima tappa sarà una gara del campionato italiano in scena a Milano Marittima il 9 e 10 dicembre” dichiara la Presidente del sodalizio sammarinese Paola Carinato.

Nella foto, i partecipanti