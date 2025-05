PRIMO SERVIZIO PER I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE MISANO 2030

Misano Adriatico, 6 gennaio 2023 – È stata presentata ufficialmente ieri, e oggi ha prestato il primo servizio al Tuffo in Mare della Befana, l’Associazione di volontari Misano 2030. Costituita a fine 2022 e diventata operativa nel 2023 con gli incontri per presentarsi alla cittadinanza e l’avvio dei primi percorsi di formazione, l’associazione conta oggi oltre 50 iscritti, di cui 15 che hanno già acquisito le competenze di base necessarie per poter essere di supporto alle attività svolte dalla Protezione Civile.

Ieri anche la presentazione, da parte del direttivo e del presidente Enzo Gliatta, delle nuove divise, alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni, dei componenti della giunta comunale, del coordinatore del Centro Sovracomunale di Protezione Civile Mario Sala e del coordinatore del centro operativo comunale Alberto Gerini.

“L’Associazione Misano 2030 rappresenta un ausilio fondamentale per l’amministrazione comunale nelle attività di protezione civile che, purtroppo, sono sempre più necessarie – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. L’attenzione, su questo fronte, è sempre molto alta, tanto è vero che siamo il primo comune ad aver approvato il nuovo Piano di Protezione Civile”.

“È stato un lungo percorso, ma oggi l’associazione, con il primo servizio di assistenza al bagno in mare della Befana, è finalmente operativa a tutti gli effetti. – aggiunge l’assessore Nicola Schivardi -. Nei prossimi mesi sarà a disposizione per altri servizi alla comunità e, nel frattempo, ci attiveremo insieme ai volontari di Protezione Civile per formare ulteriore personale e rimaniamo a disposizione per ogni tipo di richiesta e per accogliere nuove iscrizioni”.

