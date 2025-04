Processo per la ministra Santanchè e altri 16 imputati: Accuse di false comunicazioni sociali

Un nuovo capitolo giudiziario si apre per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che insieme ad altri 16 imputati, tra cui il suo compagno Dimitri Kunz e familiari, si prepara a affrontare un processo. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli, che ha disposto il rinvio a giudizio anche per Visibilia Srl, attualmente in liquidazione.

Il giudice ha dichiarato la prescrizione per le accuse di false comunicazioni sociali relative a Visibilia Editore per il periodo 2016-2018. Inoltre, sono stati dichiarati prescritti i reati che coinvolgono Santanchè, Schemoz e un sindaco per gli anni 2017 e 2018.

Nel contesto del procedimento, l’ex consigliere Federico Celoria ha optato per il patteggiamento, ricevendo una pena di 2 anni, sospesa, oltre a una confisca di 5.000 euro. Sanzioni pecuniarie sono state comminate anche a Visibilia Editore e Visibilia Editrice, rispettivamente di 63.300 euro e 30.000 euro, con ulteriori confische.

Le motivazioni del giudice sono state lette in aula, e se il patteggiamento non verrà impugnato entro 15 giorni, diventerà definitivo, potendo così essere utilizzato come prova nel dibattimento. La situazione si complica ulteriormente per gli imputati, in quanto la Procura e le parti civili potrebbero utilizzare tali elementi per rafforzare l’ipotesi accusatoria nel corso del processo.