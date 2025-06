Produrre calce sulle rive del Savio – Giornate Europee dell’Archeologia 2025 a Cesena

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia 2025 (GEA), realizzate con il patrocinio del Consiglio d’Europa, organizzando l’apertura straordinaria di uno dei siti archeologici portati alla luce nel corso dei lavori per la realizzazione del metanodotto “Sestino-Minerbio”.

L’evento, a cura di Romina Pirraglia, archeologa della Soprintendenza, si terrà sabato 14 giugno, con l’apertura del cantiere in fase di ultimazione situato a Borello di Cesena (FC).

I partecipanti verranno guidati dalla dott.ssa Pirraglia, dagli archeologi professionisti incaricati (dott. Corrado Caporali e, per Gea S.r.l., dott. Elia Rinaldi e dott.ssa Monia Morri) e dall’archeobotanico Fabio Lambertini, a comprendere il complesso archeologico produttivo e commerciale indagato negli ultimi mesi, che per la sua posizione e il suo rapporto con il fiume Savio ha posto interrogativi anche sulle continue trasformazioni del paesaggio verificatesi nei secoli scorsi.

L’iniziativa risponde all’obiettivo delle GEA, che è quello di rendere i luoghi dell’archeologia protagonisti di una riflessione collettiva che metta al centro le competenze, i mestieri, le storie che ruotano attorno alla ricerca, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale: un’occasione per sperimentare nuovi linguaggi e un dialogo rinnovato con i pubblici, in una dimensione inclusiva, accessibile e transnazionale dell’archeologia.

Le GEA sono infatti coordinate a livello europeo dall’INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives sotto l’egida del Ministero della Cultura francese.

Le visite si svolgeranno in orari programmati sia al mattino (ore 9:30/10:30/11:30) che al pomeriggio (ore 15:00/16:00/17:00) attraverso un percorso in sicurezza appositamente allestito in cantiere.

Sarà necessario indossare scarpe chiuse e caschetto antinfortunistico, che verrà fornito all’ingresso.

La partecipazione è gratuita e la prenotazione fortemente consigliata (inviare mail a sabap-ra.eventi@cultura.gov.it).

L’accesso al cantiere in località Borello sarà da via Scanello (nei pressi dell’incrocio con via Montevecchio), dove verrà posizionata specifica segnaletica temporanea e ci sarà la possibilità di parcheggiare le auto:

https://maps.app.goo.gl/BBDaJCGCpRi8YAGV7

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di Snam, Enereco S.p.A. e Sicim S.p.A., con il supporto del Gruppo Archeologico Cesenate.