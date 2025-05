Prof. Alessandro Orsini: ”Gaza e il tramonto della retorica occidentale”

Gaza.

Dev’essere terribile per Paolo Mieli, Ernesto Galli della Loggia, Beppe Severgnini, Aldo Cazzullo, Luciano Fontana, Federico Fubini e tanti altri giornalisti del Corriere della Sera, vedere crollare a Gaza tutta la loro retorica fondata sul nulla, secondo cui l’Occidente è una civiltà moralmente superiore alla Russia perché rispetta i diritti umani e il diritto internazionale. Dev’essere imbarazzante presentarsi al mondo dopo avere pubblicato liste di proscrizione in base alla distinzione manichea tra il Bene e il Male. E adesso? A Gaza il Male da che parte sta? Dalla parte delle democrazie occidentali o delle dittature? In questo mio libro, ho studiato e criticato quella che ho chiamato “mentalità a codice binario”.

Jung, l’ombra.

Prof. Alessandro Orsini