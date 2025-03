Project Work 2024: al Campus di Rimini gli studenti premiati per un progetto sullo sviluppo dei titoli di viaggio di Start Romagna riservati ai turisti

Rimini, 22 maggio 2024 – Al Campus di Rimini vince l’edizione 2024 di Project Work 2024 un progetto dedicato alla proposta di nuovi titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale.

Stimolare e accompagnare la crescita di una cultura del trasporto pubblico è uno degli obiettivi di Start Romagna e la collaborazione con i soggetti istituzionali che si occupano di formazione è l’ideale punto d’incontro per fortificarne le radici.

Da qui l’idea di coinvolgersi con Project Work, iniziativa promossa dal corso di laurea magistrale in Service Management dell’Università di Bologna Campus di Rimini, una sorta di competizione fra progetti redatti da studenti partecipanti al secondo anno dell’anno accademico.

Start Romagna partecipa per il secondo anno a questo progetto, che rientra a pieno nella visione aziendale che mira a mantenere un dialogo attivo con le istituzioni del territorio e con il mondo della scuola.

Il team di studenti che s’è aggiudicato il premio di studio è stato composto da Zhyldyz Rakhatbekova, Fulvia Sirna e Juan Pablo Peñalosa. Il focus affidato loro da tre esponenti di Start Romagna,Alessandra Gotini, Monica Vandi e Mikael Distante, ha riguardato il miglioramento dell’offerta commerciale, in particolare di quella turistica.

Il lavoro è partito da un’analisi di mercato, per poi andare a definire quali caratteristiche deve avere un titolo di viaggio attraente per l’utenza turistica allargata a tutto il bacino servito da Start Romagna: Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con provenienze internazionali e diversi livelli di competenza digitale. Sono seguiti incontri con i referenti dell’Azienda e l’individuazione di una città europea la più compatibile con il contesto di Start, risultata Valencia. La raccolta di informazioni ha riguardato anche la somministrazione di questionari alla clientela, a seguire la proposta di parametri in termini di servizio, personalizzazione e integrazione digitale.

Al termine, il progetto che ha visto protagonista l’attività di Start Romagna è stato premiato come il più meritevole da un’apposita Commissione composta da docenti del corso di studi.

Ufficio stampa START Romagna