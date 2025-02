Promemoria Auschwitz, 129 studenti delle scuole superiori di Forlì-Cesena protagonisti del viaggio della memoria

Tra loro ci sono 17 ragazze e ragazzi dei licei classico ‘Monti’, linguistico ‘Alpi’, scientifico ‘Righi’ e dell’Istituto tecnico economico ‘Serra’

Sono 129 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Forlì-Cesena, di cui 17 cesenati (dei licei classico ‘V. Monti’, linguistico ‘Ilaria Alpi’ e scientifico ‘Righi’ e dell’Istituto tecnico economico ‘Serra’), coinvolti quest’anno in ‘Promemoria Auschwitz’, un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente.

Dopo settimane di preparazione, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 febbraio, le ragazze e i ragazzi sono partiti alla volta di Cracovia. Nel corso del viaggio la delegazione di Forlì-Cesena farà tappa allo storico quartiere ebraico di ‘Kazimierz’, all’ex ghetto nazista della città, al Museo storico ‘Fabbrica di Oskar Schindler’ e agli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz I e II (Birkenau).

Augurando loro un buon viaggio, di conoscenza, condivisione, studio e memoria, il Sindaco Enzo Lattuca, nella serata di martedì nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, ha sottolineato la centralità del lavoro svolto l’associazione Deina e dal Centro Pace di Cesena. “Il progetto ‘Promemoria’ – commenta il Sindaco – propone percorsi di educazione alla cittadinanza rivolti anche agli studenti del nostro territorio perché possano approfondire e conoscere la storia del novecento senza trascurare la comprensione della complessità del reale, per rafforzare lo spirito critico e favorire partecipazione e protagonismo come cittadini. Consentire agli studenti di vivere un’esperienza forte e intensa di questo tipo significa rendere ciascuno di loro narratore e testimone della storia”.

Cesena, 20 febbraio 2025