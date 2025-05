Pronti, partenza, via! È ripartito il Piedibus nel Comune di Cervia per due scuole primarie, lunedì 12 maggio altre due linee

Cervia. Lunedì 5 maggio è ripartito il Piedibus nel Comune di Cervia, dopo la pausa invernale, coinvolgendo diverse scuole primarie del territorio e realizzato grazie alla collaborazione tra docenti, genitori e volontari. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Cervia, che sostiene l’iniziativa, è promuovere uno stile di vita sano, la mobilità sostenibile, l’autonomia nei più piccoli ed educare in modo concreto al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva.

Alle ore 7.50 di lunedì ha riaperto la linea della Scuola Primaria Carducci di Castiglione di Cervia con un numeroso gruppo di bambine e bambini della pre-scuola che si è avviato verso la partenza ufficiale, in via Castiglione 88. Durante il tragitto di ritorno verso la scuola, lungo la pista ciclabile, il gruppo si è via via arricchito di nuovi partecipanti, percorrendo complessivamente circa 2 km.

Anche la Scuola Primaria Spallicci ha dato il via alla sua Linea A del Piedibus, con la partecipazione di 8 alunne e alunni. La partenza, dal parcheggio di via Pinarella alle ore 7.55, è stata salutata dalla presenza dell’Assessora Federica Bosi, a testimonianza del sostegno dell’Amministrazione comunale all’iniziativa.

Lunedì 12 maggio sarà il turno delle scuole primarie Buonarroti di Montaletto e Mazzini di Milano Marittima, che daranno ufficialmente avvio alle loro linee Piedibus.

Grazie al grande impegno dei docenti, che ne valorizzano gli aspetti educativi, e al coinvolgimento attivo delle famiglie, tutte le bambine e i bambini iscritti possono raggiungere la scuola camminando in sicurezza lungo percorsi pedonali e ciclabili, contribuendo così a un ambiente più sano e a uno stile di vita più attivo.

Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie, ai docenti e ai volontari che, con entusiasmo e disponibilità, contribuiscono al successo del progetto.