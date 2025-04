Pronto intervento acqua di Hera a Porto Fuori di Ravenna: la riparazione sarà ultimata entro le 20

Le squadre della multiutility sono intervenute prontamente per riparare la rottura della condotta che attraversa il ponte della Classicana. In attesa della fine lavori, prevista entro le 20, è in funzione un’autobotte in via Stradone 61

Oggi pomeriggio , nell’ambito dei lavori di rifacimento effettuati da ANAS, si è verificata una rottura della condotta che attraversa il ponte della Classicana a Porto Fuori, che ha provocato irregolarità nell’erogazione dell’acqua in tutta l’area di via Stradone a Porto Fuori.

Le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e stanno procedendo con la riparazione della rottura, che si presume sia completata entro le ore 20: nel frattempo, per far fronte alle esigenze immediate delle utenze della zona, è in funzione un’autobotte in via Stradone 61.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.