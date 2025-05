PROVINCIA BOLOGNA. AUTOMOBILISTA OMETTE DI FERMARSI ALL’ALT DEI CARABINIERI E DURANTE L’INSEGUIMENTO SI SCHIANTA CONTRO UN PALO

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Crevalcore (BO) hanno ingaggiato un inseguimento con un automobilista che non si era fermato all’alt. È successo a Bevilacqua, una frazione del comune di Crevalcore, quando i Carabinieri sono stati informati di un automobilista sospetto, alla guida di una Volkswagen Golf che stava transitando a passo d’uomo davanti alle case, una zona recentemente interessata da furti in abitazione. Accortosi dei Carabinieri che gli stavano intimando di fermarsi, l’automobilista ha accelerato, violando il Codice della Strada e fuggendo in direzione di Palata Pepoli. Inseguito dai Carabinieri il conducente dell’auto in fuga ha proseguito la marcia ad alta velocità, incurante della segnaletica stradale, dell’incolumità dei due passeggeri che stava trasportando e degli altri utenti della strada. Qualche minuto dopo, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo di una cabina elettrica, poi è sceso dal veicolo ed è fuggito a piedi. Anche i due passeggeri sono scesi e si sono dati alla fuga, nonostante l’invito a fermarsi. Uno dei due passeggeri è stato raggiunto dai Carabinieri. Durante l’inseguimento a piedi un Carabiniere si è infortunato. Soccorso dai sanitari del 118, il militare è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. La Volkswagen Golf era stata rubata da ignoti qualche giorno prima nel parcheggio della Stazione Ferroviaria di Mirandola (MO). Accompagnato in caserma, il passeggero fermato è stato identificato in un 15enne e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per i seguenti reati: resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e ricettazione in concorso. Al termine degli atti, il giovane è stato affidato al padre, chiamato dai Carabinieri e informato della situazione.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna