Provincia di Forlì-Cesena. SP4 del Bidente intervento nei pressi del cantiere di Pianetto al km 55+500

A causa delle piogge degli ultimi giorni si è determinato un modesto intervento di dissesto della scarpata a monte all’interno del cantiere sulla SP 4 del Bidente km 55+500 località Pianetto che necessita di intervento.

Per consentire la fruibilità del traffico in condizioni di sicurezza la ditta Coromano, esecutrice dei lavori, interverrà nella serata odierna (martedì 17 dicembre) dalle ore 20 fino alle ore 6 e se necessario in quelle successive per mettere in sicurezza il versante. Per tale attività sarà necessario interrompere il traffico per brevi periodi (max 15 minuti) con l’ausilio di movieri.

Il cantiere in corso, che prevede lavori per circa 2 milioni di euro, al momento ha visto il trasferimento negli appositi cavidotti dei sotto servizi di gas, acqua e fibra ottica. Terminata questa fase a breve cominceranno i lavori strutturali sulla strada che termineranno nella prossima primavera.