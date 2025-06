Provincia di Rimini, referendum: affluenza al 22,48%. Coriano il comune con più votanti. Si vota anche oggi

Si è conclusa la prima giornata di voto per il referendum con la provincia di Rimini che registra un’affluenza complessiva del 22,48%. Solo Piacenza, sempre in Emilia-Romagna, fa registrare una percentuale inferiore, fermandosi al 20,48%. In testa nella regione rimane Bologna con un consistente 34,66%.

All’interno della provincia riminese, è Coriano a segnare il dato più alto con il 26,39%, superando di poco Santarcangelo che si attesta al 26,28%. Al contrario, Sassofeltrio chiude la classifica con solo il 15,56% di partecipazione. Nel capoluogo, invece, ha votato il 23,60% degli aventi diritto.

A livello regionale, l’Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto per affluenza, con una media del 28,85%, dietro alla Toscana che domina con il 29,99%. La media nazionale, nel complesso, si attesta intorno al 22%.

Le operazioni di voto proseguiranno oggi, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, dando ancora tempo agli elettori di esprimere la propria preferenza.