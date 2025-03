Provincia Forlì-Cesena. Ricostruzione post-alluvione: approvati 23 progetti di fattibilità tecnica ed economica

La Provincia con decreto del Presidente ha approvato 23 progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) finanziati dalle ordinanze 33 e 35 del commissario straordinario alla ricostruzione.

Si tratta di ripristino e di riparazione delle strade provinciali per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro.

Nei prossimi giorni verranno affidati gli incarichi esterni per le progettazioni esecutive ai professionisti individuati attraverso un bando a cui hanno partecipato 77 progettisti.

Le progettazioni esecutive delle strade dovranno essere consegnate entro il 30 maggio 2025 e le direzioni operative dei cantieri partiranno a giugno 2025.

“Abbiamo approvato le progettazioni preliminari – commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia – fino al 2026 saremo concentrati nel mettere in sicurezza le strade finanziate dalle ordinanze 33 e 35. È una mole di lavoro importante: oltre 65 milioni di euro su circa 276 chilometri di strade. Abbiamo fatto un primo incontro con i Sindaci a fine ottobre per condividere gli interventi nel loro complesso e a gennaio ci rivedremo, comune per comune, per entrare nel merito dei singoli progetti. Per mettere a terra tutti i cantieri abbiamo avviato una macchina complessa attraverso la ricerca di professionisti esterni e personale dipendente aggiuntivo e tra qualche settimana usciremo anche con la gara per la realizzazione degli interventi. In attesa dell’approvazione dei Piani Speciali – aggiunge Lattuca – accolgo con favore la scelta del neo Presidente della Regione de Pascale di tenere per sé la delega alla ricostruzione e confido che venga nominato commissario per la ricostruzione da parte del Governo.”