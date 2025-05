Provincia Forlì-Cesena. SP13: aggiornamento stato di avanzamento dei cantieri di messa in sicurezza della strada

A partire da domani martedì 4 febbraio inizieranno i lavori sulla strada provinciale 53 “Mercato Linaro” anche al km 11+300 così articolati. Indicativamente per una settimana Adrigas eseguirà il bypass dell’impianto gas propedeutico all’inizio vero e proprio dei lavori di ripristino del dissesto e lavorerà con senso unico alternato regolato da semaforo.

A seguire, dalla prossima settimana circa partirà il cantiere vero e proprio. La realizzazione della pista di accesso alla base della frana, per poter eseguire i pali in cemento armato di grande diametro, è possibile solo mediante lo scavo dell’intera porzione di carreggiata rimasta integra, di conseguenza sarà necessario predisporre la chiusura al transito per tutta la durata dei lavori stimata in circa 2 mesi, salvo imprevisti meteo o complicazioni in esecuzione.

Contestualmente proseguono i lavori al km 14+500 a Linaro: è in fase di completamento la berlinese di micropali sulla scarpata di valle, per poi proseguire nelle prossime settimane all’avvio dello scavo sulla scarpata di monte per la realizzazione del muro di contenimento.

Si attende la fornitura della barriera guardrail per concludere i lavori a Ciola al km 8+100.

Provincia Forlì-Cesena