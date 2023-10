PUSHER ARRESTATO DAI CARABINIERI: IN CASA DROGA E ARMI

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo, nel pomeriggio di martedì 24 ottobre u.s., hanno arrestato e denunciato un 24enne bolognese, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato rispettivamente di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e detenzione abusiva di armi. L’uomo, sospettato di detenere sostanze stupefacenti presso la propria abitazione e di essere un punto di riferimento per lo spaccio locale, verso le ore 17:05 circa di martedì scorso, è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri nei pressi della sua abitazione nel quartiere San Donato-San Vitale. Il 24enne è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa poi anche alla sua abitazione. Le operazioni hanno permesso di rinvenire complessivamente: 305 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo Hashish, (suddivisa in 20 ovuli, 1 panetto e alcuni frammenti) oltre a 1,4 grammi di cocaina e 300 euro provento dell’attività di spaccio. All’interno del comodino della camera da letto, i militari hanno ritrovato anche una pistola a salve calibro 8, priva del tappo rosso, 38 proiettili a salve dello stesso calibro e compatibile con la pistola, nonché uno storditore elettrico (Taser). Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre il 24enne, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato. Dopo la celebrazione del rito direttissimo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna