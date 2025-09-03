Putin parla da Pechino della guerra in Ucraina: “Zelensky può incontrarmi a Mosca, vedo luce in fondo al tunnel”

Vladimir Putin ha affermato di vedere “una luce in fondo al tunnel” per quanto riguarda la soluzione della guerra in Ucraina, spingendosi ad invitare Volodymyr Zelensky a Mosca “qualora sia pronto”. Lo ha fatto a Pechino, nel corso di una conferenza stampa che ha sancito la fine della sua visita in Cina. Tuttavia, ha anche aggiunto che in caso non si raggiungesse un’intesa, “Mosca è pronta a raggiungere i suoi obiettivi militarmente”.

“Credo che, se c’è buon senso, sia possibile concordare un’opzione accettabile o un modo accettabile per porre fine a questo conflitto”, ha detto il numero del Cremlino alla stampa. “Vediamo anche che l’attuale amministrazione degli Stati Uniti ha la volontà e il desiderio di trovare questa soluzione”, ha poi proseguito Putin. “Penso che ci sia una luce alla fine del tunnel. Vedremo”.

Putin ha poi suggerito la possibilità di inviare una delegazione di livello più alto per i futuri colloqui con l’Ucraina. Interpellato sulla questione, ha dichiarato: “Se c’è la necessità di alzare il livello del gruppo di rappresentanza, siamo pronti a farlo. Non sono pronto a parlare di persone specifiche, ma sì, siamo pronti a portarlo a un livello politico molto alto”. Sulle sanzioni imposte alla Russia dall’Occidente ha dichiarato che tali misure non sono state oggetto di discussione durante il vertice della Shanghai Cooperation Organisation a Tianjin questa settimana. “Perché? Non ci riguarda”, ha detto, aggiungendo che “gli eventi in Ucraina sono solo un pretesto per decisioni di natura economica contro determinati Paesi”.

E non è mancato un riferimento a Donald Trump. “Il presidente degli Stati Uniti non è privo di umorismo, è chiaro, lo sanno tutti”, ha detto Putin commentando le dichiarazioni in cui Donald Trump ha usato la parola “cospirare” riferendosi ai leader di Cina, Russia e Corea del Nord. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Posso dirlo, e spero che anche lui lo senta: per quanto strano possa sembrare, durante questi quattro giorni, durante i negoziati più vari, sia in contesti informali che formali, nessuno ha mai espresso giudizi negativi nei confronti dell’attuale amministrazione americana. In secondo luogo: tutti i miei interlocutori, senza eccezione, voglio sottolineare, intendo tutti, hanno sostenuto il nostro incontro ad Anchorage, tutti quanti. E tutti hanno espresso la speranza che la posizione del presidente Trump e la posizione della Russia e degli altri partecipanti ai negoziati porteranno alla fine del conflitto armato” in Ucraina, ha aggiunto.

