Quando abbiamo capito la fine … di Sergio Pizzolante

Noi eravamo increduli per quel che succedeva.

Arresti, retate, suicidi. Suicidi.

Di Pietro era una star. Una madonna.

I giornalisti in adorazione.

Le folle sotto i balconi.

De Michelis sputacchiato per le calli veneziane.

Tognoli aggredito in aereo.

Paolo che non poteva girare per Milano senza essere inseguito e insultato.

Suicidi, uno, due, tre, 10 e più.

La mattina presto telefonavo agli amici e ai compagni per sapere se fossero ancora liberi.

Perché le sirene, con i giornalisti appresso, arrivavano alle 5 di mattina.

Arresti a raffica. Se accusavi i tuoi compagni eri subito libero, se non accusavi nessuno, perché non te la sentivi di accusare senza motivo rimanevi in carcere. Quando scadevano i tempi della carcerazione preventiva subito un’altra imputazione e rimanevi in carcere. Sino a quando non avevi qualcuno da accusare.

Tortura.

Andava così.