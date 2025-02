Quando il populismo ci faceva schifo … di Sergio Pizzolante

Quaranta anni fa quasi l’80 per cento degli italiani andò a votare al Referendum per il raffreddamento degli aumenti automatici della busta paga. 23 mila lire in meno circa della crescita futura.

Il 54 per cento disse No, no all’abolizione del decreto Craxi che riduceva l’impatto della Scala Mobile sugli stipendi.

Perché?