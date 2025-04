“Quando lo fai un regalino al tuo capo?… Quando lo scartiamo quel pandorino?”. Italiano sottoposto a misura cautelare.

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di un italiano sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per violenza sessuale e molestia o disturbo alle persone. Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia di una commessa italiana sulla ventina che si era rivolta ai Carabinieri per chiedere aiuto, raccontando una serie di vicende sgradevoli che le erano capitate sul posto di lavoro. In particolare, la ragazza ha riferito ai Carabinieri che lavorando in un negozio di Bologna, era stata oggetto di un pizzicotto sul gluteo e frasi inopportune da parte del marito della titolare: “Quando lo fai un regalino al tuo capo?” oppure “Quando lo scartiamo quel pandorino?”. A quel punto, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda per verificare la posizione del presunto responsabile. Letta la richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha emesso la misura cautelare: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.