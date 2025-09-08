Quarant’anni di Alfa75: il 14 settembre un grande evento a San Marino!

L’associazione CinemAlfa propone un evento per festeggiare i quarant’anni di uno dei modelli più amati dagli appassionati collezionisti: l’Alfa 75.
Il 13 settembre per i soci avrà inizio il Raduno Nazionale! Una due giorni all’insegna del divertimento, della guida e della cultura.
Per chiunque voglia partecipare (soci e non) il 14 settembre 2025 si terrà un altro grande evento a San Marino. Area dedicata al modello in centro storico, altra piazza-tributo dedicata alle Alfa Romeo d’epoca pre 1990.
Conferenza con Autorità, gadget super esclusivi e tanto divertimento!