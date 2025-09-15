Quarta Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria organizzato dall’ASGG – San Marino 

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), ideatrice e organizzatrice del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, dopo il successo delle precedenti presenta la quarta edizione.

L’evento in programma nella Repubblica di San Marino nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre 2025, dal Titolo “A LIFE COURSE APRROACH TO AGING Dalla Ricerca all’Ecosistema”, si svolgerà presso il Palazzo Congressi Kursaal.

E’ patrocinato dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino nonché da importanti Società Scientifiche Italiane ed Internazionali e avrà come Co-Presidenti, la Professoressa Stefania Maggi, Presidente della EICA (European Interdisciplinary Council on Ageing) e il Professor Luigi Ferrucci, Direttore Scientifico del NIA (National Institute on Aging).

Nei tre giorni dei lavori, che comprendono anche due corsi su argomenti di Cure Palliative e Cardiogeriatria, parteciperanno ben 38 relatori provenienti dalle più prestigiose Università del mondo e con la presenza dei presidenti delle più importanti Società Scientifiche nel settore della Geriatria a livello nazionale Italiano ed Internazionale in particolare:

il Professor José Ricardo Jauregui, Presidente della IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics), Professor Mirko Petrovic, Presidente dell’EuGMS (European Geriatric Medicine Society), Professor Alessandro Rossi della SMIG (Società Italiana dei Medici di Medicina Generale), Professor Sebastiano Capurso, Presidente ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Territoriali) e Professor Giovanni Gelmini, Presidente AGE (Associazione Geriatri Extraospedalieri).

“l’allungamento della vita è una conquista sociale, ma anche una sfida: questo convegno vuole offrire strumenti e prospettive concrete per garantire benessere è dignità alle persone anziane.” come sottolinea il Presidente dell’Associazione ASGG, il Dottor Carlo Renzini.

Viviamo più al lungo, ma dobbiamo imparare a vivere meglio in considerazione soprattutto dell’invecchiamento della popolazione avvenuta fortemente nel corso degli ultimi 50 anni nei Paesi sviluppati ed in via di sviluppò in seguito ad un allungamento della vita media. Il convegno affronterà problematiche soprattutto sanitarie, ma anche sociali ed economiche e diventa dunque un momento di approfondimento, analisi, discussione ed e rivolto a tutti coloro che operano nella salute e nel sociale dell’anziano.

Il IV Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria è accreditato presso l’Autority della Repubblica di San Marino e darà diritto a 17,9 crediti ECM per Medico Chirurgo (tutte le discipline), Specialisti e personale Socio-Sanitario. Per informazioni: www.asgg2025sanmarino.or