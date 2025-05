Quel gran figlio di …… Eugenio Scalfari … di Sergio Pizzolante

Ma al di là delle questioni pratiche, diciamo, il peggio, il veleno che ha avvelenato tutto e’ proprio nel berlinguerrismo che è questo: spacciare per democratico il comunismo, per superiore la propria morale, per riformismo l’antiriformismo viscerale, per propri i miti degli altri, da Matteotti a Pertini, per estranei i miti propri, da Stalin e Togliatti, per giusta la via giudiziaria, violenta, stalinista, al potere, da Tangentopoli in poi.

Veleno che è fonte

del moralismo berlinguerriano che ha prodotto il giustizialismo che si è poi tradotto in populismo.