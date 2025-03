Quelli di Basaglia…a 180° si prendono la scena del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina

SABATO 14 OTTOBRE LO SPETTACOLO DI ACCADEMIA DELLA FOLLIA CHE FA RIVIVERE LA STRAORDINARIA VICENDA DEI “MATTI” BASAGLIANI

Bellaria Igea-Marina, 10 dicembre 2024 – Un mosaico di testi, articoli, interviste, poesie, testimonianze autentiche di Franco Basaglia, dei basagliani e dei matti. L’universo del medico che rivoluzionò la psichiatria non solo in Italia, prende forma scenica in Quelli di Basaglia… a 180°, in programma sabato 14 dicembre (ore 21) al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina nell’ambito del cartellone teatrale Cose dell’altro mondo, a cura di Approdi.

Nell’anno in cui si è celebrato il centenario della nascita di Franco Basaglia, l’uomo che aprì le porte del manicomio, che smontò pezzo a pezzo l’apparato istituzionale e dimostrò che si può assistere e curare la persona folle in altri modi, arriva sul palcoscenico uno spettacolo che intreccia il testo con la musica, la danza, il canto, reinventando così i modi per cui la follia possa ritornare finalmente a far parte della vita e non sia ridotta a malattia dalla forza della ragione e dalla violenza delle istituzioni.

A mettere in scena Quelli di Basaglia… a 180° è L’Accademia della Follia, la storica compagnia triestina fondata dal compianto Claudio Misculin insieme ad Angela Pianca e Cinzia Quintilliani – che oggi ne portano avanti l’attività – all’interno dell’ospedale psichiatrico di Trieste nel periodo in cui le sue mura venivano abbattute dalla direzione di Basaglia.

Le parole riconquistate da chi ha vissuto e vive questa esperienza narrano come lo spaesamento, la ribellione, la solitudine, l’incertezza, le speranze, la nostalgia dei possibili non consentiti abbiano costruito il percorso per cui l’impossibile è diventato possibile.

Quelli di Basaglia… a 180 ° è il racconto di chi prende parte, di chi prende le parti, di chi tocca la terra, bagna le rose e cambia le cose. La regia dello spettacolo è di Antonella Carlucci, drammaturgia e ricerca di Angela Pianca e Antonella Carlucci. In scena: Gabriele Palmano, Marzia Ritossa, Pavel Berdon, Carmela Bevilacqua, Giuseppe Feminiano, Paola Di Florio, Franco Cedolin, Alberto Furlanis, Antonella Carlucci, Giordano Vascotto.

