RADUNO DI AUTO E MOTO ELABORATE: MASSIMO CONTROLLO DA PARTE DEI CARABINIERI

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, nel corso della tarda serata di ieri, venerdì 6 ottobre u.s., hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio e ad “alto impatto”, finalizzato al controllo della circolazione stradale. Nella circostanza, il controllo si è concentrato nell’area antistante il parcheggio del centro commerciale “Centronova” a Villanova di Castenaso, ove da tempo, ogni venerdì, si radunano decine di appassionati di personalizzazione e messa a punto di automobili e motociclette. Nella circostanza, sono stati impiegati, più di 15 carabinieri e 20 agenti della Polizia Municipale dei comuni limitrofi (Castenaso, San Lazzaro di Savena, Bologna e Castel San Pietro Terme).

Il controllo ha riguardato oltre duecento persone e più di cento veicoli (macchine e moto), quasi tutte con modifiche a carrozzeria e motore. Sono state elevate una quindicina di sanzioni al Codice della Strada: una per guida in stato di ebrezza e le altre, la maggior parte, per violazioni degli articoli relativi alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione

Foto CC Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna