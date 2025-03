Ragazza 25enne di Verucchio muore in un incidente stradale a Savignano. Con lei in auto un’amica sammarinese rimasta ferita

Una giovane di 25 anni, Michela Lazzaretti di Verucchio, figlia del candidato sindaco di Villa Verucchio, ha perso la vita ieri sera in uno schianto avvenuto tra Fiumicino e Capanni, in via Rubicone destra. Michela stava guidando la sua auto quando ha perso il controllo del veicolo in una curva, finendo contro un terrapieno e terminando la sua corsa nel letto del fiume Rubicone. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo fatale per la giovane.

Michela era in compagnia di un’amica, anch’essa 25enne e residente a San Marino, che è rimasta ferita ma è riuscita a uscire dal veicolo e mettersi in salvo. L’amica, sotto shock, ha dato l’allarme e ha cercato di prestare soccorso a Michela. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Savignano e Cesena, supportati dalle unità fluviali di Forlì, insieme ai Carabinieri di San Mauro Pascoli per gestire la situazione e avviare le indagini. Nonostante i soccorritori abbiano fatto del loro meglio, purtroppo per Michela non c’è stato nulla da fare.

La sindaca di Verucchio, Stefania Sabba, ha ricordato Michela come una ragazza piena di entusiasmo, energia e determinazione, con un grande affetto della sua famiglia. Esprime un dolore enorme e assurdo per la tragica perdita e sottolinea quanto la vita sia imprevedibile e possa metterci di fronte a prove pesanti e insopportabili.