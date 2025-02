Ragazzi e ragazze della high school di Portsmouth in visita a Santarcangelo la prossima settimana

Dopo il viaggio studio degli studenti del “Molari” a Portsmouth lo scorso ottobre, per ragazzi e ragazze della scuola statunitense è arrivato il momento di ricambiare la visita: gli alunni della Portsmouth High School saranno a Santarcangelo la prossima settimana, a partire da domenica 23 febbraio.

Sono otto gli studenti, accompagnati da tre insegnanti, che saranno accolti in Municipio per poi dedicarsi nei giorni successivi alla scoperta della città: oltre a diverse attività di scambio all’interno della scuola, il programma della settimana prevede tra l’altro la visita del centro storico guidata dalla Pro Loco, un laboratorio per la preparazione della piada con gli Amici del Mulino di Poggio Torriana e una lezione di tamburello allo Sferisterio con l’associazione Pallone Tamburello “Lorenzo Amati”.

“La continuità dei viaggi di studio e scambio tra Santarcangelo e Portsmouth rafforza ulteriormente il legame con la nostra sister city del New Hampshire” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Crediamo sia importante ricostruire una connessione duratura tra la numerosa comunità di discendenti dei migranti santarcangiolesi che nel corso del Novecento hanno raggiunto gli Stati Uniti, che rappresenta una parte rilevante della nostra storia. Non solo memoria, in ogni caso, ma anche confronto, scambio, apprendimento reciproco di buone pratiche che possono aiutare a crescere entrambe le comunità: con questo spirito – conclude il sindaco Sacchetti – accoglieremo nei prossimi giorni gli studenti di Portsmouth, che non vediamo l’ora di accompagnare alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità di Santarcangelo”.

Portsmouth è “città sorella” di Santarcangelo da più di cinque anni: lo scorso ottobre, anche il sindaco Sacchetti ha partecipato al viaggio in New Hampshire insieme agli studenti del “Molari”, cogliendo l’occasione per visitare la città, le scuole e il campus universitario, oltre a incontrare il sindaco Deaglan McEachern, l’ex primo cittadino Tom Ferrini e una rappresentanza delle famiglie di origini santarcangiolesi.

Proprio Ferrini, che da sindaco di Portsmouth aveva partecipato all’attivazione del percorso di gemellaggio nel 2019, ha visitato Santarcangelo nel 2024, al pari della sorella Joan Ferrini-Mundy, professoressa di matematica e presidente dell’Università del Maine. Nel 2023, invece, a Santarcangelo erano arrivati Joseph Marquette – professore di latino del distretto scolastico di Portsmouth e membro del comitato per le celebrazioni dei 400 anni della città statunitense – e Stephen Chinosi, preside dell’istituto scolastico di Portsmouth, che avevano incontrato gli amministratori comunali per dare avvio al progetto di scambio studentesco che quest’anno è alla sua seconda edizione.

Comune di Santarcangelo