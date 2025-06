Raibano, sequestro dell’area dopo l’incendio all’impianto Hera Ambiente: partono indagini approfondite

Sequestro dell’area coinvolta nell’incendio divampato nei giorni scorsi presso l’impianto di selezione rifiuti di Hera Ambiente a Raibano, nel comune di Coriano. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Rimini e attuato lunedì mattina dai Vigili del Fuoco, che hanno posto i sigilli su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, affidate ai Carabinieri, sono a tutto campo. Vengono esaminate le immagini di videosorveglianza per stabilire se l’incendio sia stato causato da dolo, negligenza o un incidente accidentale, come la fermentazione dei materiali o l’innesco provocato da rifrazioni di luce attraverso vetri.

Nonostante il rogo, l’impianto ha continuato a operare regolarmente e la raccolta dei rifiuti non ha subito interruzioni. Le prime verifiche ambientali condotte da Arpae insieme ai Comuni di Coriano e Riccione non hanno evidenziato rischi per la salute pubblica: non sono stati rilevati sversamenti né la presenza di sostanze pericolose come diossine, furani o composti organici volatili.

Ora si attende la relazione tecnica ufficiale dei Vigili del Fuoco, che chiarirà con precisione le cause dell’incendio e aiuterà a far luce sull’accaduto.