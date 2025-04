Raid vandalico in zona Stazione, la dichiarazione dell’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza Luca Ferrini

“Desideriamo esprimere – commenta l’Assessore con delega alla Legalità e alla Sicurezza Luca Ferrini – il nostro apprezzamento alla Polizia di Stato per avere individuato rapidamente l’autore del raid vandalico in zona Stazione. Questo risultato conferma anche l’efficacia della rete di videosorveglianza comunale, che si è rivelata decisiva e che continua a dimostrarsi uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e l’individuazione di chi compie atti criminosi. Nei confronti di atti di vandalismo e di illegalità – prosegue l’Assessore – non c’è alcuna tolleranza: le indagini vengono avviate immediatamente e, grazie alla tecnologia a nostra disposizione, nel giro di pochi giorni è possibile identificare i responsabili. Continueremo a lavorare insieme per mantenere la nostra città sicura e per assicurare che chi compie questi crimini paghi per le proprie azioni”.

Cesena, 13 gennaio 2025