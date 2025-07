Rally, aperte le iscrizioni per il 52° Circuito San Marino: si corre l’8 e 9 agosto

A meno di un mese dal via, si alza ufficialmente il sipario sulla 52esima edizione del Circuito San Marino, una delle competizioni più longeve e sentite del panorama motoristico locale. La Scuderia San Marino, in piena attività tra partecipazioni agonistiche e preparativi, ha infatti annunciato l’apertura delle iscrizioni per tutti gli equipaggi interessati a partecipare alla gara, che si terrà nel fine settimana dell’8 e 9 agosto.

Gli equipaggi potranno consegnare i moduli di iscrizione direttamente presso la sede della Scuderia, in via Alfonso Giangi n.66, entro e non oltre lunedì 4 agosto.

Il tracciato scelto per l’edizione 2025 ricalca quello dello scorso anno: partenza da Gualdicciolo, discesa sulla Costa dello Spino, uno dei segmenti più tecnici e spettacolari del circuito. La gara si articolerà su tre manche, ognuna delle quali prevede quattro giri, per un totale di 37 chilometri di tratti cronometrati.

Il programma dettagliato dell’evento e l’elenco ufficiale degli iscritti saranno pubblicati nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione sulla pagina dedicata del sito ufficiale della Scuderia San Marino: www.scuderiasanmarino.com.

Appuntamento quindi all’8 e 9 agosto per una due giorni di motori, adrenalina e passione tutta sammarinese.