Rally, buoni risultati per la Scuderia San Marino in Finlandia e negli Stati Uniti

La Scuderia San Marino continua a distinguersi nei rally e nelle competizioni automobilistiche internazionali, con prestazioni di rilievo sia in Europa che negli Stati Uniti.

In Finlandia, i piloti sammarinesi hanno partecipato al Lathi Historic Rally, uno degli eventi rallystici storici più importanti e seguiti a livello mondiale. La Ford Escort RS di Bruno Pelliccioni, navigato da Mirco Gabrielli, ha conquistato un ottimo ottavo posto assoluto, confermando la competitività del team sammarinese. Subito dietro, al decimo posto, si sono piazzati Paolo Diana e Francesco Fresu, mentre al dodicesimo posto ha chiuso la coppia composta da Roberto Selva e l’emiliano Andrea Tonelli, anch’essi su Ford Escort.

Parallelamente, negli Stati Uniti, Giacomo Altoè ha rappresentato San Marino nella tappa del Campionato IMSA in Virginia, distinguendosi con la pole position e il secondo gradino del podio nella categoria GTD Pro, confermando il suo talento e la competitività internazionale.

Questi risultati sottolineano non solo la capacità dei piloti sammarinesi di competere ai massimi livelli, ma anche l’impegno della Scuderia San Marino nel promuovere il motorsport della Repubblica all’estero, con performance che continuano a dare visibilità al territorio e ai suoi atleti.