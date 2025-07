Raoul Bova sceglie l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera, per questioni di affidamento e privacy

Raoul Bova ha scelto di essere assistito dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace per gestire le questioni legali legate all’affidamento dei figli avuti con l’ex compagna Rocio Munoz Morales. La nota legale, specializzata in cause di divorzio tra vip, è anche ex suocera dell’attore, avendo seguito in passato il divorzio di sua figlia Chiara Giordano, ex moglie di Bova, che aveva pubblicamente criticato l’attore definendolo “ex genero degenerato” in una lettera aperta.

Recentemente, l’avvocato De Pace ha assistito Bova anche nel deposito di un esposto al Garante per la Privacy, in risposta alla diffusione di audio e chat trafugati, che sono stati al centro delle cronache di questi giorni. Sul fronte delle relazioni personali, Rocio Munoz Morales avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali nuove frequentazioni di Bova, come la modella Martina Ceretti; De Pace ha precisato che i due vivono di fatto separati da circa due anni, anche se non sono ufficialmente divorziati.

Le vicende legali e personali dell’attore continuano a essere al centro dell’attenzione, con attenzione rivolta anche alle questioni di tutela della privacy e alle dinamiche di affidamento dei figli.