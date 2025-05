Rapina a Borello, individuato e arrestato il responsabile. La dichiarazione del Sindaco Enzo Lattuca e dell’Assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini

“Siamo grati alle Forze dell’Ordine – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini – per aver individuato e arrestato il responsabile della rapina avvenuta il 22 gennaio a Borello. Dal canto nostro, anche come detto in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi lunedì 3 marzo all’hub di Borello alla presenza della cittadinanza, siamo attivi per monitorare e mitigare le altre situazioni di crisi e di disagio giovanile che non rientrano nella competenza delle Forze dell’Ordine. Proprio nella variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 maggio, abbiamo potenziato le risorse destinate al Progetto Giovani per lo sviluppo e la relativa promozione di azioni di Educativa di strada”.

Cesena, 16 maggio 2025

Comune di Cesena