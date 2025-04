Rapina a Riccione: minorenne aggredito da una banda di giovani

I carabinieri della Compagnia di Riccione sono attivamente impegnati nelle indagini relative a una rapina avvenuta sabato sera ai danni di un minorenne proveniente dalla provincia di Bologna. L’incidente si è verificato in una zona centrale, precisamente nella parte alta di viale Ceccarini, nei pressi dei giardini Salvo D’Acquisto.

Secondo quanto riportato, la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giovanissimi, presumibilmente di origine straniera, che l’avrebbero minacciata per costringerla a consegnare alcuni oggetti di valore. Il giovane ha riferito di aver ceduto una catenina d’oro, il proprio portafoglio e un cappellino di marca. Dopo aver ottenuto quanto desiderato, i malviventi si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Attualmente, non risulta che il minorenne abbia formalizzato una denuncia, e le forze dell’ordine stanno cercando ulteriori elementi per fare luce sull’accaduto. I carabinieri continuano a svolgere accertamenti e a raccogliere informazioni utili per identificare i responsabili.