Rapina in pieno giorno a Rimini: arrestato il responsabile grazie all’intervento del figlio della vittima

RIMINI – Una violenta rapina ha scosso il centro storico di Rimini martedì mattina, quando un uomo si è avvicinato a una donna chiedendole l’elemosina. Al rifiuto della donna, il malvivente l’ha colpita con un pugno al volto, strappandole la borsetta e dandosi alla fuga. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 in piazza Mazzini, dove il figlio della vittima, testimone della scena, ha immediatamente deciso di inseguire l’aggressore.

Il giovane è riuscito a raggiungere il rapinatore all’incrocio tra via Bonsi e via Garibaldi, dove lo ha bloccato. Nel frattempo, alcuni passanti hanno attivato i soccorsi, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine. Una Volante della Questura è rapidamente intervenuta sul posto, prendendo in custodia l’uomo, un 50enne originario dell’est Europa, identificato come il responsabile della rapina.

Per la donna aggredita è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che l’ha soccorsa. L’arrestato è stato successivamente condotto presso gli uffici di piazzale Bornaccini e, nella giornata di mercoledì, comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.