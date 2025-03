rappresentanti dei genitori dell’Asilo Nido di Dogana segnalano allagamenti all’interno della struttura.

Spettabile GiornaleSM

In qualità di rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido di Dogana, desideriamo richiamare la Vostra attenzione su una situazione di grave disagio che si verifica puntualmente nella nostra struttura scolastica in occasione di precipitazioni prolungate. Riteniamo che questo problema, che coinvolge direttamente la sicurezza e il benessere dei bambini, meriti la più ampia visibilità possibile al fine di sollecitare interventi urgenti da parte delle autorità competenti.

Recentemente, il 9 dicembre 2024, infiltrazioni d’acqua hanno nuovamente allagato il dormitorio del nido Arcobaleno, costringendo il personale a riorganizzare in emergenza gli spazi per il riposo pomeridiano dei bambini. Il parcheggio antistante l’ingresso dei nidi si è anch’esso allagato, rendendo difficoltoso l’accesso, specialmente per i bambini con disabilità. Questa situazione, che si ripresenta ogni volta che piove intensamente, non è più gestibile con semplici misure temporanee.

Per questo motivo, chiediamo gentilmente di pubblicare questo comunicato stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, affinché si proceda con urgenza a risolvere queste criticità.

Il nostro obiettivo è garantire ai bambini un ambiente sicuro e adeguato, senza dover ricorrere a piani di emergenza ogni volta che le condizioni meteorologiche sono avverse.

Confidiamo nella vostra collaborazione e vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicare a questo tema.

Cordiali saluti,

I rappresentanti dei genitori dell’Asilo Nido di Dogana