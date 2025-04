Rav enna, Lido Adriano: cagnolina muore dopo l’aggressione di un cane non tenuto al guinzaglio

Una tragedia ha scosso la tranquillità di Lido Adriano, nella mattinata di domenica 30 marzo, quando una cagnolina è deceduta dopo essere stata brutalmente aggredita da un altro cane durante una passeggiata quotidiana. L’incidente, avvenuto lungo la strada ciclo-pedonale di Viale Botticelli, a Lido Adriano, ha suscitato preoccupazione per la mancanza di responsabilità da parte di alcuni proprietari di animali.

L’incidente: un incontro fatale

S. stava passeggiando con i suoi due cani, Lara, un incrocio yorkshire, e Manolo, un incrocio maltese, entrambi al guinzaglio. Improvvisamente, un cane di grosse dimensioni, privo di guinzaglio e collare, si è avvicinato correndo e ha aggredito Lara con un morso potente. Nonostante i tentativi disperati di S. e del proprietario del cane aggressore di liberare la piccola, Lara è rimasta intrappolata nella morsa del cane.

Purtroppo, ogni tentativo di soccorso è stato vano, e dopo averla presa in braccio per cercare di allontanarla dal cane aggressore, il proprietario ha deciso di trasportarla al Pronto Soccorso veterinario. Tuttavia, lungo il tragitto, la piccola cagnolina ha perso la vita, e il medico veterinario non ha potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

La reazione e le accuse

Il proprietario del cane responsabile dell’aggressione si è immediatamente offerto di coprire tutte le spese mediche e di cremazione per Lara, ma S. e sua moglie M. hanno deciso di non accettare e di procedere con una denuncia. L’episodio ha portato alla denuncia presso i Carabinieri di Ravenna per omessa custodia e malgoverno di animali, con la speranza di sensibilizzare sulla necessità di maggiore attenzione e responsabilità nella gestione degli animali, soprattutto quando si trovano in aree pubbliche.

Un richiamo alla responsabilità

Questo triste episodio ha messo in luce un problema crescente: la superficialità di alcuni proprietari di animali nell’assicurarsi che i loro cani siano correttamente controllati, specialmente quando si trovano in contesti affollati come le aree pubbliche. La tragedia di Lara solleva interrogativi sulla sicurezza degli animali e degli altri cittadini, e sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili nella gestione degli animali.

La denuncia presentata dalla famiglia di Lara, insieme al cordoglio per la perdita del loro amato animale, rappresenta un invito alla riflessione per tutti coloro che possiedono un cane, affinché si adoperino per evitare situazioni di pericolo che possano compromettere la sicurezza di tutti.