Ravenna, 2-12 maggio 2025

Concerto di giovedì 8 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 52° Jazz Club”

HUGH COLTMAN QUARTET

Hugh Coltman – voce, chitarra; Matthis Pascaud – chitarra;

Laurent Vernerey – contrabbasso; Raphaël Chassin – batteria, percussioni

Nuova serata al Teatro Socjale di Piangipane (RA) per il festivalRavenna Jazz. Giovedì 8 maggio alle ore 21:30 il cantante e chitarrista Hugh Coltman si esibirà assieme a Matthis Pascaud (chitarra), Laurent Vernerey (contrabbasso) e Raphaël Chassin (batteria, percussioni).

Il vocalist britannico Hugh Coltman viene dal mondo del rock. Nel 1991 fondò gli Hoax, band blues-rock con la quale si esibì sino alla fine del decennio. Nonostante il successo commerciale, sciolse il gruppo e si stabilì a Parigi, ripartendo praticamente da zero. Negli anni successivi realizzò due album, di stampo decisamente pop, ridando quota alla sua carriera. Ma intanto era entrato a piccoli passi anche nel mondo del jazz: il pianista Eric Legnini lo aveva infatti coinvolto sia dal vivo che in studio di registrazione. Fu proprio questa esperienza a dargli la confidenza necessaria per dedicarsi a un progetto solistico incentrato sulle canzoni di Nat King Cole.

Nel suo tragitto da rocker a cantautore folk-rock a crooner jazz, Coltman ha dribblato non poche convenzioni e infranto tabù stilistici: una reinvenzione personale che ne ha messo in risalto le enormi capacità interpretative. Le sue esplorazioni del repertorio swing hanno inoltre il raro dono di rivelare dettagli celati e possibilità espressive inedite quanto storicamente attendibili.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network ETS in collaborazione con l'Amministrazione comunale, in convenzione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Biglietti: intero euro 15; ridotto 13.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it,

website: www.ravennajazz.it – www.crossroads-it.org – www.erjn.it -www.jazznetwork.it

Prezzi

Teatro Socjale intero € 15, ridotto 13.

Indirizzi e Prevendite

Teatro Socjale, via Piangipane 153, Piangipane.

Biglietteria serale dalle ore 20.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendita on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.

