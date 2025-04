Ravenna. 30 aprile, Avion Travel in concerto x festival Crossroads a Russi

Concerto di mercoledì 30 aprile

Russi (RA), Teatro Comunale, ore 21:00

AVION TRAVEL

Peppe Servillo – voce;

Mimì Ciaramella – batteria; Peppe D’Argenzio – sax;

Ferruccio Spinetti – contrabbasso; Alessandro Gwis – pianoforte, tastiere

in occasione della Giornata Internazionale UNESCO del Jazz

È ormai una tradizione di lunga data per il festival Crossroads celebrare la Giornata Internazionale UNESCO del Jazz con un concerto al Teatro Comunale di Russi (RA). E così sarà anche quest’anno: mercoledì 30 aprile (con inizio alle ore 21) si esibiranno gli Avion Travel, band storica della musica creativa italiana, con Peppe Servillo alla voce, Mimì Ciaramella alla batteria, Peppe D’Argenzio al sax, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Alessandro Gwis a pianoforte e tastiere.

La storia degli Avion Travel (o meglio della Piccola Orchestra Avion Travel) inizia a Caserta nel 1980: 45 anni ben vissuti tra rock, pop-jazz, new wave, ma anche attività in ambito teatrale e cinematografico. Il loro decollo non è immediato: quando nel 1987 partecipano al Festival di Sanremo (aggiudicandosi la vittoria nella sezione rock con il brano “Sorpassando”) non hanno ancora pubblicato un album. Per anni hanno fatto vita da club e piccoli teatri ma alla fine giunge il loro momento. Dopo Sorpassando (1987, EP che contiene il successo sanremese) arrivano dischi fondamentali per dare le basi a una identità di gruppo che non sarebbe mai stata compromessa: Bellosguardo (1992), Opplà (1993) e Finalmente fiori (1995). Nel momento della loro prima affermazione, gli Avion Travel sono Peppe Servillo, Fausto Mesolella, Mario Tronco, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti e Peppe D’Argenzio. Una line up destinata a evolversi ma senza stravolgimenti, tanto che l’attuale versione in quintetto (anche in seguito alla scomparsa di Mesolella) ne è una perfetta sintesi.

Nel 1998 la band torna a Sanremo con la canzone “Dormi e Sogna”, che vince il Premio della critica e della giuria di qualità (presieduta da Michael Nyman). L’anno dopo li troviamo in compagnia del guru della new wave newyorkese Arto Lindsay, col quale realizzano Cirano. Nel 2000 si ripresentano al Festival di Sanremo dove vincono con la canzone “Sentimento”.

A partire dal 2007 anche il mondo del jazz si accorge di loro: portano in scena lo spettacolo “Uomini in frac”, accompagnati da Danilo Rea (che si alterna con Rita Marcotulli), Javier Girotto, Furio Di Castri, Gianluca Petrella e Cristiano Calcagnile. Intanto i membri della band seguono anche carriere individuali ma nel 2014 il gruppo riparte con una reunion per il Re-Tour.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Russi – Teatro Comunale. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it

website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite :

Russi (RA): Teatro Comunale, Via Cavour 10.

Biglietteria serale dalle ore 20: tel. 0544 587690.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.