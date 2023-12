Ravenna. 31 dicembre 2023 scadenza per la richiesta saldo contributo di immediato sostegno per danni da alluvione”

Si avvicina la scadenza del 31 dicembre per la presentazione della richiesta di saldo del Contributo di immediato sostegno, destinato ai cittadini la cui abitazione principale è stata danneggiata dall’alluvione di maggio. È importante sottolineare che, secondo le normative governative, tutte le spese sostenute a seguito dell’alluvione devono essere debitamente documentate.

La richiesta di saldo deve essere presentata anche da chi ha avuto spese uguali o inferiori a 3.000 euro, l’importo massimo previsto per l’acconto. Per assistere i cittadini nella compilazione della richiesta e nella raccolta della documentazione necessaria, è disponibile un link con dettagliate istruzioni e informazioni utili, oltre a un riferimento telefonico degli uffici per chiarimenti e supporto.

Questa comunicazione mira a informare e assistere i cittadini coinvolti nell’alluvione di maggio, assicurando che possano accedere al contributo di sostegno nel modo più agevole e tempestivo possibile.