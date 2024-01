Ravenna. Alcool etilico nelle bottigliette di acqua delle colleghe: smascherato dipendente della Curti Spa. Ora a processo

Versava di nascosto alcool etilico nelle bottigliette d’acqua delle colleghe. Accadeva in un’azienda di Ravenna, la Curti Spa e a smascherare il responsabile di questa sconsiderata azione, un altro dipendente in veste di “detective”. L’uomo 43enne, degno erede di Acquabomber, è stato dunque licenziato per giusta causa e, dopo le indagini scattate grazie ad un esposto alla Procura della Repubblica, rimandato a processo con l’accusa di lesioni aggravate. Il fatto risale al 2019, quando alcune dipendenti cominciarono ad accusare dei malesseri collegabili allo strano colore dell’acqua nelle loro bottiglie.