Ravenna. Anziana trovata morta nella sua abitazione, si indaga sulle cause del decesso

Mattinata drammatica in via Cismon a Ravenna, dove un’anziana di 82 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Intorno a mezzogiorno, la figlia ha scoperto la madre priva di vita, distesa sul pavimento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti la squadra mobile e le volanti della Polizia di Stato, insieme al pubblico ministero di turno, Francesco Coco, e al medico legale. Al momento, si esclude una morte per cause violente, così come la pista del suicidio, che era stata inizialmente considerata.